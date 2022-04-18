- 18 Nis 2022 - 05:34

Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel çileden çıktı! Gönüllüler takımının tüm foyasını ortaya çıkaran Ayşe Yüksel, “Herkes ayağını denk alsın” yorumunda bulundu! Lafı gediğine koyan Ayşe Yüksel, tam 12’den vurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Ayşe Yüksel’in zıvanadan çıktığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de enerji ve tansiyon üst seviyedeydi. Potadan sağ salim çıkan Ayşe Yüksel, öyle bir açıklamada bulundu ki, yeri göğü inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Nis 2022 - 05:34 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Başlıyor! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Başlıyor! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor?
Survivor Sude ve Mert Öcal'ın Büyük Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı… mask
Survivor Sude ve Mert Öcal'ın Büyük Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Survivor’da Nisa İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi? mask
Survivor’da Nisa İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Nisa Bölükbaşı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nisa Elendi Mi?
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kameralara Anbean Yansıdı! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kameralara Anbean Yansıdı! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”
Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Sırrı Devre Dışı Bıraktı! Nisa, Ogeday, Atakan, Ayşe, Adem… “Yok Artık!” mask
Survivor All Star Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Tüm Sırrı Devre Dışı Bıraktı! Nisa, Ogeday, Atakan, Ayşe, Adem… “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Eleme Adayı İfşalandı! Yok Artık, Neler Oluyor! Eleme Potasına Giden İsim Nisa Mı, Barış Mı? Acun Medya Şoku Yaşattı! mask
Survivor All Star’da Eleme Adayı İfşalandı! Yok Artık, Neler Oluyor! Eleme Potasına Giden İsim Nisa Mı, Barış Mı? Acun Medya Şoku Yaşattı!
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı! Twitter Kararını O İsimden Yana Kullandı; Ortalık Karıştı! Ne Barış, Ne Nisa, Ne Batuhan… mask
Survivor Şampiyonu Ortaya Çıktı! Twitter Kararını O İsimden Yana Kullandı; Ortalık Karıştı! Ne Barış, Ne Nisa, Ne Batuhan…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Başlıyor! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Başlıyor! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor?
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Masterchef 'te Acun Ilıcalı ve Somer Şef Yollarını Ayırdı! Acun Medya Resmen Duyurdu; Bundan Sonra O Şefle Çalışacak! Neler Oluyor? mask
Masterchef 'te Acun Ilıcalı ve Somer Şef Yollarını Ayırdı! Acun Medya Resmen Duyurdu; Bundan Sonra O Şefle Çalışacak! Neler Oluyor?
Survivor Sude ve Mert Öcal'ın Büyük Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı… mask
Survivor Sude ve Mert Öcal'ın Büyük Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Diziye Veda Ediyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Diziye Veda Ediyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor! mask
EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor!
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’nin Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’nin Yerine Öyle Bir İsim Geldi Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak! Neler Oluyor?
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu! mask
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Bebekleri Olan O Burçlar… mask
Mavi Gözlü, Sarı Saçlı Çocukları Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Bebekleri Olan O Burçlar…
Gülben Ergen’in 15 Yaşındaki Hali Olay Oldu! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Bambaşka Birisine Dönmüş… mask
Gülben Ergen’in 15 Yaşındaki Hali Olay Oldu! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Bambaşka Birisine Dönmüş…
Teşkilat Dizisinde Halit Başkan’ın Kızı Bakın Kim Çıktı! O Gizli Gerçek İfşa Oldu, Resmen Akılları Baştan Aldı! Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı! “Ceren mi?” mask
Teşkilat Dizisinde Halit Başkan’ın Kızı Bakın Kim Çıktı! O Gizli Gerçek İfşa Oldu, Resmen Akılları Baştan Aldı! Milyonlarca Teşkilat İzleyicisi Dondu Kaldı! “Ceren mi?”
Emeklilere Güzel Haber! Bayram Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihi ve Rakamlar Belli Oldu! 2022 Emekli İkramiye Kaç Lira, Ne Zaman Yatacak? mask
Emeklilere Güzel Haber! Bayram Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihi ve Rakamlar Belli Oldu! 2022 Emekli İkramiye Kaç Lira, Ne Zaman Yatacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status