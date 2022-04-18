Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Döktü! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de enerji ve tansiyon üst seviyedeydi. Potadan sağ salim çıkan Ayşe Yüksel, öyle bir açıklamada bulundu ki, yeri göğü inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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