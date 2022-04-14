Demet Özdemir’den Titreten Düğün Açıklaması! Ayrılığın Eşinden Dönüp 70 Bin Dolarlık Yüzüğü Takmıştı… “Bizde Derdimiz Var Sanıyoruz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den el kol titreten düğün açıklaması geldi! Ayrılığın eşiğinden dönerek yeniden ilişkilerine bir şans tanıyan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un bu yaz evlenecekleri biliniyordu. Şimdiyse şok bir açıklama geldi!
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir iddialara göre 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Evlilik telaşında olduğu bilinen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 4 gün boyunca düğün yapacakları konuşulmuştu ama Demet Özdemir öyle bir şey dedi ki, milyonlar “Bizde derdimiz var sanıyoruz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.