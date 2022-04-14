Demet Özdemir’den Titreten Düğün Açıklaması! Ayrılığın Eşinden Dönüp 70 Bin Dolarlık Yüzüğü Takmıştı… “Bizde Derdimiz Var Sanıyoruz!”

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir iddialara göre 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takmıştı. Evlilik telaşında olduğu bilinen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 4 gün boyunca düğün yapacakları konuşulmuştu ama Demet Özdemir öyle bir şey dedi ki, milyonlar “Bizde derdimiz var sanıyoruz” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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