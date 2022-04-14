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14 Nis 2022 - 12:56

Survivor Ogeday – Nisa Aşkı Bitti! Utanmadan 83 Milyonun Önünde Dudak Dudağa Gelmişlerdi; Son Durum Şok Etti! “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday ve Nisa aşkının bittiği gözler önüne serildi. Milyonlarca kişinin önünde neredeyse dudak dudağa gelen Nisa Bölükbaşı ve Survivor All Star yarışmacısına tepkiler arka arkaya gelmiş; birçok kişi bu duruma “Utanma yok ki” yorumlarında bulunmuştu. Şimdi ise son durum “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…