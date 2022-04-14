Survivor Ogeday – Nisa Aşkı Bitti! Utanmadan 83 Milyonun Önünde Dudak Dudağa Gelmişlerdi; Son Durum Şok Etti! “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday ve Nisa aşkının bittiği gözler önüne serildi. Milyonlarca kişinin önünde neredeyse dudak dudağa gelen Nisa Bölükbaşı ve Survivor All Star yarışmacısına tepkiler arka arkaya gelmiş; birçok kişi bu duruma “Utanma yok ki” yorumlarında bulunmuştu. Şimdi ise son durum “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yapılmıştı. Ödül oyununun da ekranlara geldiği Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki tartışma gözlerden kaçmadı. Adeta birbirine giren ikili, şok etkisi yarattı! İkilinin aşkının çoktan bittiği konuşuluyorken; Nisa Bölükbaşı’dan gelen skandal hamle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.