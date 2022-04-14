- 14 Nis 2022 - 12:56 G: 14 Nis 2022 - 13:10

Survivor Ogeday – Nisa Aşkı Bitti! Utanmadan 83 Milyonun Önünde Dudak Dudağa Gelmişlerdi; Son Durum Şok Etti! “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday ve Nisa aşkının bittiği gözler önüne serildi. Milyonlarca kişinin önünde neredeyse dudak dudağa gelen Nisa Bölükbaşı ve Survivor All Star yarışmacısına tepkiler arka arkaya gelmiş; birçok kişi bu duruma “Utanma yok ki” yorumlarında bulunmuştu. Şimdi ise son durum “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yapılmıştı. Ödül oyununun da ekranlara geldiği Survivor’da Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki tartışma gözlerden kaçmadı. Adeta birbirine giren ikili, şok etkisi yarattı! İkilinin aşkının çoktan bittiği konuşuluyorken; Nisa Bölükbaşı’dan gelen skandal hamle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 12:56 Ankara- Yaşam

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