- 15 Nis 2022 - 23:07

Damacana Su Fiyatları Ne Kadar Oldu! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Sizde güncel damacana su fiyatları ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Peki, damacana su fiyatlarına zam mı geldi, damacana su fiyatları değişti mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel damacana su fiyatları…

Javsu Damacana ve Su Fiyatları

19 L Damacana SU 21,50 TL
5 L Petsu X 4 Adet 28,75 TL
1,5 L Petsu X 12 Adet 28,75 TL
0,5 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL
0,3 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL
0,2 L Bardaksu X 60 Adet 32,25 TL
0,33 L Cam Şişe su X 12 Adet 39,50 TL
0,75 L Cam Şişe su X 6 Adet 39,50 TL

Abant Su Fiyatları

Abant 24x500 ml Su. 58,50 TL 4,88 TL/lt.
Abant Cam 750 ml Su. +1 satıcı 7,24 TL 9,65 TL/lt.
Abant Cam 330 ml Su. 3,69 TL 11,18 TL/lt.
Abant 6'lı 1.5 lt Su. 48,50 TL 32,33 TL/lt.
Abant 0.33x24 lt Doğal Mineralli Su. 54,00 TL 163,64 TL/lt.

Erikli Su Fiyatları

Erikli 500 ml Su. 5,81 TL 11,62 TL/lt.
Erikli 10 lt Su. +1 satıcı 19,35 TL 1,94 TL/lt.
Erikli 330 ml Su. +1 satıcı ...
Erikli 1.5 lt Su. +2 satıcı ...
Erikli 12x500 ml Su. +3 satıcı ...
Erikli 24x330 ml Su. 49,00 TL 148,48 TL/lt.
Erikli 0.5 lt Su. 2,25 TL 4,50 TL/lt.
Erikli 24x500 ml Su. 59,20 TL 118,40 TL/lt.

Hayat Su Fiyatları

Hayat Su 0,75 Lt Su. 6,75 TL 9,00 TL/lt.
Hayat 12x0.5 Su. +1 satıcı 32,95 TL 65,90 TL/lt.
Hayat 6x1.5 lt Su. +1 satıcı 25,15 TL 16,77 TL/lt.
Hayat 1.5 lt Su. +1 satıcı 4,50 TL 3,00 TL/lt.
Hayat 0.5 lt Su. 3,40 TL 6,80 TL/lt.

Pınar Su Fiyatları

Pınar Su 6 x 1,5 L. 18,45 TL.
Pınar Su 1 L. 3,70 TL.
Pınar Su 0,5 L. 2,40 TL.
Pınar Su 1,5 L. 4,25 TL.
Pınar Rahatlık Pınarım Kayısı Aromalı İçecek 250Ml. 9,95 TL.
Pınar Bağışıklık Pınarım Zencefil Aromalı İçecek 250 Ml. 9,95 TL.
Pınar Güzellik Pınarım Aloeveralı Üzümlü İçecek 250 Ml. 9,95 TL.
Pınar Sporcu Kapak Su 0,75 L. 5,95 TL.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Nis 2022 - 23:07 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Otobüs Fiyatlarına Üç Kat Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları… mask
Otobüs Fiyatlarına Üç Kat Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Sigaraya Büyük Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Sigaraya Büyük Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar? mask
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar?
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün… mask
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL'ye Düştü! Tarım Kredi Market'te Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Güncel Yağ Fiyatları mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL'ye Düştü! Tarım Kredi Market'te Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Güncel Yağ Fiyatları
Migros Market Yağ Fiyatları Dibe Düştü! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatları Dibe Düştü! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
A101 Market Zamlara Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyatına Düştü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Zamlara Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyatına Düştü! “Koşun, Alın!”
Tüm Emekli Vatandaşa Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Tüm Emekli Vatandaşa Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Kadrosuna Dahil Oldu! Bölüm Başına Alacağı Ücret Bile Ortaya Çıktı! Alişan Kanala Öyle Bir Baskı Yaptı Ki…
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Hüzünlü Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş… mask
Masterchef Mehmet Şef Acun Medya'ya Hüzünlü Vedası Şok Etti! Ayrıldığını Açıkladı; Yeni Projesi Yeri Göğü İnletti! Meğer Tek Sorun Para Değilmiş…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Sonunda Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Aldatıldığını Sonunda Fark Etti! Somer Defteri Kapandı; “Kartal” Defteri Açılıyor! Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Kerem Bürsin Nikah Tarihini Aldı Resmen Aldı! Evleneceği Ortaya Çıktı! Hande Erçel Mazi Oldu; Sosyal Medya Yıkılıyor! “Hande Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Kerem Bürsin Nikah Tarihini Aldı Resmen Aldı! Evleneceği Ortaya Çıktı! Hande Erçel Mazi Oldu; Sosyal Medya Yıkılıyor! “Hande Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan… mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status