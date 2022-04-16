- 16 Nis 2022 - 05:45

Damacana Su Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Sizde güncel damacana su fiyatları ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Peki, damacana su fiyatlarına zam mı geldi, damacana su fiyatları değişti mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel damacana su fiyatları…

Javsu Damacana ve Su Fiyatları

19 L Damacana SU 21,50 TL
5 L Petsu X 4 Adet 28,75 TL
1,5 L Petsu X 12 Adet 28,75 TL
0,5 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL
0,3 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL
0,2 L Bardaksu X 60 Adet 32,25 TL
0,33 L Cam Şişe su X 12 Adet 39,50 TL
0,75 L Cam Şişe su X 6 Adet 39,50 TL

Abant Su Fiyatları

Abant 24x500 ml Su. 58,50 TL 4,88 TL/lt.
Abant Cam 750 ml Su. +1 satıcı 7,24 TL 9,65 TL/lt.
Abant Cam 330 ml Su. 3,69 TL 11,18 TL/lt.
Abant 6'lı 1.5 lt Su. 48,50 TL 32,33 TL/lt.
Abant 0.33x24 lt Doğal Mineralli Su. 54,00 TL 163,64 TL/lt.

Erikli Su Fiyatları

Erikli 500 ml Su. 5,81 TL 11,62 TL/lt.
Erikli 10 lt Su. +1 satıcı 19,35 TL 1,94 TL/lt.
Erikli 330 ml Su. +1 satıcı ...
Erikli 1.5 lt Su. +2 satıcı ...
Erikli 12x500 ml Su. +3 satıcı ...
Erikli 24x330 ml Su. 49,00 TL 148,48 TL/lt.
Erikli 0.5 lt Su. 2,25 TL 4,50 TL/lt.
Erikli 24x500 ml Su. 59,20 TL 118,40 TL/lt.

Hayat Su Fiyatları

Hayat Su 0,75 Lt Su. 6,75 TL 9,00 TL/lt.
Hayat 12x0.5 Su. +1 satıcı 32,95 TL 65,90 TL/lt.
Hayat 6x1.5 lt Su. +1 satıcı 25,15 TL 16,77 TL/lt.
Hayat 1.5 lt Su. +1 satıcı 4,50 TL 3,00 TL/lt.
Hayat 0.5 lt Su. 3,40 TL 6,80 TL/lt.

Pınar Su Fiyatları

Pınar Su 6 x 1,5 L. 18,45 TL.
Pınar Su 1 L. 3,70 TL.
Pınar Su 0,5 L. 2,40 TL.
Pınar Su 1,5 L. 4,25 TL.
Pınar Rahatlık Pınarım Kayısı Aromalı İçecek 250Ml. 9,95 TL.
Pınar Bağışıklık Pınarım Zencefil Aromalı İçecek 250 Ml. 9,95 TL.
Pınar Güzellik Pınarım Aloeveralı Üzümlü İçecek 250 Ml. 9,95 TL.
Pınar Sporcu Kapak Su 0,75 L. 5,95 TL.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Nis 2022 - 05:45 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!”
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Okkalı Ündirim Geldi! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu? mask
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Okkalı Ündirim Geldi! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu?
Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! mask
Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
Otobüs Bilet Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları… mask
Otobüs Bilet Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
Sigaraya Zam Haberi! Sigaraya Zam Gelecek Mi, Zam Var Mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 15 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya Zam Haberi! Sigaraya Zam Gelecek Mi, Zam Var Mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 15 Nisan Güncel Sigara Fiyatları!
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar? mask
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar?
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir? mask
Survivor Sema Aydemir'in Eski Eşi Bakın Kimmiş? Şampiyonu Gören Yok Artık Diyor! Kimse İnanamıyor Sema Aydemir'in Eski Eşi Eşref Apak Kimdir?
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Semih Öztürk Ekstra Programına Yeniden Başlıyor! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Şeytan Gibi Zekası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Uzak Durulması Gereken O Burçlar... mask
Şeytan Gibi Zekası Olan Burçlar Hangisidir? İşte Uzak Durulması Gereken O Burçlar...
Duvar Dinleyip Dedikodu Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Dedikodu Yapmayı Seven Meraklı O Burçlar… mask
Duvar Dinleyip Dedikodu Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Dedikodu Yapmayı Seven Meraklı O Burçlar…
Paraya En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Para Para Olan Zenginlik Meraklısı O Burçlar? mask
Paraya En Düşkün Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Para Para Olan Zenginlik Meraklısı O Burçlar?
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status