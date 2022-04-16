Damacana Su Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Peki, damacana su fiyatlarına zam mı geldi, damacana su fiyatları değişti mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel damacana su fiyatları…

Javsu Damacana ve Su Fiyatları

19 L Damacana SU 21,50 TL

5 L Petsu X 4 Adet 28,75 TL

1,5 L Petsu X 12 Adet 28,75 TL

0,5 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL

0,3 L Petsu X 24 Adet 28,75 TL

0,2 L Bardaksu X 60 Adet 32,25 TL

0,33 L Cam Şişe su X 12 Adet 39,50 TL

0,75 L Cam Şişe su X 6 Adet 39,50 TL

Abant Su Fiyatları

Abant 24x500 ml Su. 58,50 TL 4,88 TL/lt.

Abant Cam 750 ml Su. +1 satıcı 7,24 TL 9,65 TL/lt.

Abant Cam 330 ml Su. 3,69 TL 11,18 TL/lt.

Abant 6'lı 1.5 lt Su. 48,50 TL 32,33 TL/lt.

Abant 0.33x24 lt Doğal Mineralli Su. 54,00 TL 163,64 TL/lt.

Erikli Su Fiyatları

Erikli 500 ml Su. 5,81 TL 11,62 TL/lt.

Erikli 10 lt Su. +1 satıcı 19,35 TL 1,94 TL/lt.

Erikli 330 ml Su. +1 satıcı ...

Erikli 1.5 lt Su. +2 satıcı ...

Erikli 12x500 ml Su. +3 satıcı ...

Erikli 24x330 ml Su. 49,00 TL 148,48 TL/lt.

Erikli 0.5 lt Su. 2,25 TL 4,50 TL/lt.

Erikli 24x500 ml Su. 59,20 TL 118,40 TL/lt.

Hayat Su Fiyatları

Hayat Su 0,75 Lt Su. 6,75 TL 9,00 TL/lt.

Hayat 12x0.5 Su. +1 satıcı 32,95 TL 65,90 TL/lt.

Hayat 6x1.5 lt Su. +1 satıcı 25,15 TL 16,77 TL/lt.

Hayat 1.5 lt Su. +1 satıcı 4,50 TL 3,00 TL/lt.

Hayat 0.5 lt Su. 3,40 TL 6,80 TL/lt.

Pınar Su Fiyatları

Pınar Su 6 x 1,5 L. 18,45 TL.

Pınar Su 1 L. 3,70 TL.

Pınar Su 0,5 L. 2,40 TL.

Pınar Su 1,5 L. 4,25 TL.

Pınar Rahatlık Pınarım Kayısı Aromalı İçecek 250Ml. 9,95 TL.

Pınar Bağışıklık Pınarım Zencefil Aromalı İçecek 250 Ml. 9,95 TL.

Pınar Güzellik Pınarım Aloeveralı Üzümlü İçecek 250 Ml. 9,95 TL.

Pınar Sporcu Kapak Su 0,75 L. 5,95 TL.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...