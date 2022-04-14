Damacana Su Fiyatlarına Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?
Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Sizde güncel damacana su fiyatları ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Peki, damacana su fiyatlarına zam mı geldi, damacana su fiyatları değişti mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel damacana su fiyatları…
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14 Nis 2022 - 13:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.