Damacana Su Fiyatlarına Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?

Bir süredir akaryakıttan gıdaya her alanda zam görmeye son derece alışmış olan vatandaşa bir darbe de damacana sulardan geldi! Günümüzde neredeyse her evde içme suyu olarak tüketilen damacana zamlar, ocak ayından bu yana en çok zam alan ürünlerden biri oldu. Peki, damacana su fiyatlarına zam mı geldi, damacana su fiyatları değişti mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su güncel fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel damacana su fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...