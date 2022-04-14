Apple Cep Telefonu Fiyatlarına İndirim Geldi! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu?

Son günlerde elektronik eşya düşkünü vatandaşların fiyatlarını takip ederken başı döndüğü Apple marka cep telefonları, bir zam bir indirim derken herkesin merak ile beklediği iPhone modellerinin net fiyatı ortaya çıktı. Döviz kuru farkından dolayı en son indirime giren iPhone’lar bu kez de Vatan, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında ekstra indirime girdi. Asıl indirim haberi ise, A101’den geldi! Peki, Apple cep telefonu fiyatları indirime mi girdi? iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS – XR, iPhone 8 fiyatları ne kadar oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple cep telefonu fiyatları…

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