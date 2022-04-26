- 26 Nis 2022 - 21:01

Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Şok İndirim! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu?

Son günlerde elektronik eşya düşkünü vatandaşların fiyatlarını takip ederken başı döndüğü Apple marka cep telefonları, bir zam bir indirim derken herkesin merak ile beklediği iPhone modellerinin net fiyatı ortaya çıktı. Döviz kuru farkından dolayı en son indirime giren iPhone’lar bu kez de Vatan, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında ekstra indirime girdi. İşte güncel iphone modellerinin fiyatları ve detaylar...

Son günlerde elektronik eşya düşkünü vatandaşların fiyatlarını takip ederken başı döndüğü Apple marka cep telefonları, bir zam bir indirim derken herkesin merak ile beklediği iPhone modellerinin net fiyatı ortaya çıktı. Döviz kuru farkından dolayı en son indirime giren iPhone’lar bu kez de Vatan, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında ekstra indirime girdi.

Asıl indirim haberi ise, A101’den geldi! Peki, Apple cep telefonu fiyatları indirime mi girdi? iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS – XR, iPhone 8 fiyatları ne kadar oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple cep telefonu fiyatları…

iPhone SE Fiyatları

64 GB2 10.999,00 TL.
128 GB2 11.899,00 TL.
256 GB2 13.699,00 TL.

iPhone 13 PRO Fiyatları

128 GB ² Başlangıç fiyatı: 24.999 TL.
256 GB ² Başlangıç fiyatı: 26.799 TL.
512 GB ² Başlangıç fiyatı: 29.599 TL.
1 TB ² Başlangıç fiyatı: 32.399 TL.

iPhone 12 Fiyatları

64 GB2 Başlangıç fiyatı: 15.799 TL.
128 GB2 Başlangıç fiyatı: 16.699 TL.
256 GB2 Başlangıç fiyatı: 18.499 TL.

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26 Nis 2022 - 21:01 - Yaşam

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