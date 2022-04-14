- 14 Nis 2022 - 13:25 G: 14 Nis 2022 - 13:29

Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir?

Uzunca süredir aşk yaşadıkları ortaya çıkan bilardocu Semih Saygıner ile oyuncu Şenay Gürler, magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yıl dönümlerini kutlayan Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftinin arasındaki yaş farkı da bir hayli dikkat çekti. İşte Semih Saygıner ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Uzunca süredir aşk yaşadıkları ortaya çıkan bilardocu Semih Saygıner ile oyuncu Şenay Gürler, magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yıl dönümlerini kutlayan Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftinin arasındaki yaş farkı da bir hayli dikkat çekti! Peki, Semih Saygıner kaç yaşında? Semih Saygıner’in sevgilisi Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında? İşte, detaylar…

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14 Nis 2022 - 13:25 - Magazin

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