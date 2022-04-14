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14 Nis 2022 - 13:26

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Nasıl İki Çocuk Annesisin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, eski halinden eser bırakmadı. Bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, gündemi salladı geçti. Birçok kişi bu paylaşımının ardından “Sen nasıl iki çocuk annesi kadınsın” yorumlarında bulundu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?