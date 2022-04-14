- 14 Nis 2022 - 13:26 G: 14 Nis 2022 - 13:55

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Eski Halinden Eser Yok! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı Ki, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Nasıl İki Çocuk Annesisin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, eski halinden eser bırakmadı. Bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, gündemi salladı geçti. Birçok kişi bu paylaşımının ardından “Sen nasıl iki çocuk annesi kadınsın” yorumlarında bulundu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz 1 yaşına girmişti ama Buse Varol, yakın çevresiyle, Alişan ise ailesiyle kızlarının doğum gününü kutlamıştı. Buse Varol’u doğum günü kutlamasına davet etmedikleri ortaya çıkarken ikilinin boşanacakları konuşulmaya başlanmıştı. Aralarını düzelten Buse Varol ve Alişan, kısa bir süre önce birlikte tatile çıktılar ve adeta aşk tazelediler. Buse Varol ise eski halinden eser kalmadığını gösteren bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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