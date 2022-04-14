- 14 Nis 2022 - 14:19 G: 14 Nis 2022 - 14:43

Baba Dizisinde Tüm İnce İplikler Koptu! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Beyninden Vurulmuşa Dönecek!

Show TV ekranlarının sezonun son düzlüğünde başlattığı Baba dizisi, televizyon izleyicisi tarafından bir hayli sevildi. İzleyicinin hemen bağrına bastığı Baba dizisinin son bölümünde yaşananlar ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Baba dizisi ile ilgili merak edilen yeni detaylar...

Show TV ekranlarının sezonun son düzlüğünde başlattığı Baba dizisi, televizyon izleyicisi tarafından bir hayli sevildi. İzleyicinin hemen bağrına bastığı Baba dizisinin son bölümünde yaşananlar ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Büşra ile İlhan’ın ilişkisinden İlhan’ı kimi ittiğine kadar her şeyin açığa çıktığı Baba dizisinde adeta yer yerinden oynadı! Peki, Baba dizisinde neler oluyor? Baba dizisinin son bölümünde ne oldu? Baba dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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14 Nis 2022 - 14:19 - Dizi Haberleri

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