Baba Dizisinde Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Şok Olacak!
Show TV ekranlarının sezonun son düzlüğünde başlattığı Baba dizisi, televizyon izleyicisi tarafından bir hayli sevildi. İzleyicinin hemen bağrına bastığı Baba dizisinin son bölümünde yaşananlar ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Baba dizisi ile ilgili merak edilen yeni detaylar...
Show TV ekranlarının sezonun son düzlüğünde başlattığı Baba dizisi, televizyon izleyicisi tarafından bir hayli sevildi. İzleyicinin hemen bağrına bastığı Baba dizisinin son bölümünde yaşananlar ise, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Büşra ile İlhan’ın ilişkisinden İlhan’ı kimi ittiğine kadar her şeyin açığa çıktığı Baba dizisinde adeta yer yerinden oynadı! Peki, Baba dizisinde neler oluyor? Baba dizisinin son bölümünde ne oldu? Baba dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 05:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.