Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu!
Şimdilerde Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan ve yaptığı her yorum ile adından söz ettiren isimlerden biri olan Seren Serengil, sık sık davalık olmaları ile de magazin gündemini meşgul ediyor. Sizde Seren Serengil ile ilgili son gelişmeleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan ve yaptığı her yorum ile adından söz ettiren isimlerden biri olan Seren Serengil, sık sık davalık olmaları ile de magazin gündemini meşgul ediyor. Olaylı bir şekilde boşandığı Yaşar İpek, darp davası devam eden Seren Serengil’e ceza, bu kez hiç beklemediği bir davadan gelmiş bulunuyor! Peki, Seren Serengil niçin ceza aldı? Seren Serengil ne kadar adli para cezası ödeyecek? İşte, detaylar…
14 Nis 2022 - 14:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.