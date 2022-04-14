Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu!

Şimdilerde Beyaz TV’den yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan ve yaptığı her yorum ile adından söz ettiren isimlerden biri olan Seren Serengil, sık sık davalık olmaları ile de magazin gündemini meşgul ediyor. Olaylı bir şekilde boşandığı Yaşar İpek, darp davası devam eden Seren Serengil’e ceza, bu kez hiç beklemediği bir davadan gelmiş bulunuyor! Peki, Seren Serengil niçin ceza aldı? Seren Serengil ne kadar adli para cezası ödeyecek? İşte, detaylar…