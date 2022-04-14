Müge Anlı’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Birisi Sanıyordu Ama Boşanma Aşamasında Olduğu Akılları Yerinden Etti! Meğer…
Ekranların en güvenilir sunucularından biri olarak adlandırılan Müge Anlı, ATV ekranlarından sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile her kesimden vatandaşın gönlünde adeta taht kurdu. Şimdiye de özel hayatından ziyade elde ettiği başarılar ile gündem olan Müge Anlı, uzunca bir aradan sonra ilk kez adının aşk dedikodularına karıştığı haberler ile gündeme geldi. İşte Müge Anlı ve yeni aşkı...
Ekranların en güvenilir sunucularından biri olarak adlandırılan Müge Anlı, ATV ekranlarından sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile her kesimden vatandaşın gönlünde adeta taht kurdu. Şimdiye de özel hayatından ziyade elde ettiği başarılar ile gündem olan Müge Anlı, uzunca bir aradan sonra ilk kez adının aşk dedikodularına karıştığı haberler ile gündeme geldi. Öte yandan Müge Anlı ile adı anılan kişi ise, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’dan ilham alarak şarkı yazdığını söyleyen Sinan Akçıl oldu! Peki, Müge Anlı’nın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Müge Anlı ile Sinan Akçıl sevgili mi, arasında ne var? İşte, detaylar…
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14 Nis 2022 - 14:54 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.