İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!”

Ekranların en çok izlenen eğlence programlarından biri olan İbo Show, Star TV ekranlarından yayınlanmaya başlanana ikinci sezonu ile de çok ses getirmeyi başardı. Her çarşamba seyirci karşısına çıkmaya devam eden İbo Show’un son programına konuk olan İsmail YK ise, uzunca bir aradan sonra seyirci karşısına çıktı. İsmail YK’nın İbo Show programında yaptığı o hareket ise, ekran başındakinin akıllarını adeta başından adı! Peki, İsmail YK İbo Show’da ne yaptı? İbo Show’un bu haftaki konukları kimler? İbo Show’un son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

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