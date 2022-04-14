Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Gizem Güzelliğiyle Alev Alev Yaktı! Minisiyle Kendisini Aştı; Bir Bakan Bir Daha Baktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama ekibinde bulunan Hakan Hatipoğlu’nun biricik eşi paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. Alev alev yakan bir elbise giyerek kendisine hayran bırakan Gizem Hatipoğlu, minisiyle adeta kendisini aştı! Bir bakanı bir daha baktıran Gizem Hatipoğlu’ya hayranları ise “Bu ne hal?” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasını yorumlamak için yıllardır Panorama masasında bulunan Hakan Hatipoğlu yarışmacılar hakkında şok açıklamalara yer veriyor. Her sözü ayrı bir olay yaratan Hakan Hatipoğlu’nun yeni evlendiği sıralarda Survivor yarışmasına katıldığı da biliniyor. Peki, Hakan Hatipoğlu’nun eşi Gizem Hatipoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.