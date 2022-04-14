- 14 Nis 2022 - 22:31

Survivor Panorama Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Gizem Güzelliğiyle Alev Alev Yaktı! Minisiyle Kendisini Aştı; Bir Bakan Bir Daha Baktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Panorama ekibinde bulunan Hakan Hatipoğlu’nun biricik eşi paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. Alev alev yakan bir elbise giyerek kendisine hayran bırakan Gizem Hatipoğlu, minisiyle adeta kendisini aştı! Bir bakanı bir daha baktıran Gizem Hatipoğlu’ya hayranları ise “Bu ne hal?” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasını yorumlamak için yıllardır Panorama masasında bulunan Hakan Hatipoğlu yarışmacılar hakkında şok açıklamalara yer veriyor. Her sözü ayrı bir olay yaratan Hakan Hatipoğlu’nun yeni evlendiği sıralarda Survivor yarışmasına katıldığı da biliniyor. Peki, Hakan Hatipoğlu’nun eşi Gizem Hatipoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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14 Nis 2022 - 22:31 Ankara- Yaşam

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