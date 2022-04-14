Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…

Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Levent’te bulunan bir menajerlik şirketinden çıkarken magazin basının objektiflerine yakalandı. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen ve bu evliliğinden bir de Fikret Ali isminde bir erkek çocuğu olan Hazal Kaya, özel yaşamına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan en çok dikkat çekeni ise, ikinci çocuk açıklaması oldu! Peki, Hazal Kaya hamile mi? İşte, detaylar…

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