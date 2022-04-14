Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Levent’te bulunan bir menajerlik şirketinden çıkarken magazin basının objektiflerine yakalandı. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen ve bu evliliğinden bir de Fikret Ali isminde bir erkek çocuğu olan Hazal Kaya ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Levent’te bulunan bir menajerlik şirketinden çıkarken magazin basının objektiflerine yakalandı. 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen ve bu evliliğinden bir de Fikret Ali isminde bir erkek çocuğu olan Hazal Kaya, özel yaşamına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan en çok dikkat çekeni ise, ikinci çocuk açıklaması oldu! Peki, Hazal Kaya hamile mi? İşte, detaylar…
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14 Nis 2022 - 15:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.