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14 Nis 2022 - 15:27

Camdaki Kız Dizisindeki Nalan’ın Boşandıktan Sonraki Hayatı Şok Etti! Hayri’nin Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Meğer Sedat’tan Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın boşanma sonrasındaki hayatı şok içerisinde bıraktı! Hayri’nin yasak aşkı her şeyi yerle bir ederken; Sedat’tan sonraki Nalan ağızların açık kalmasına neden oldu! Doğduğundan bu yana çile içerisinde olan Nalan’a en büyük darbeyi Sedat değil, Hayri vuruyor! İşte merak edilen tüm detaylar…