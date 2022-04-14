Camdaki Kız Dizisindeki Nalan’ın Boşandıktan Sonraki Hayatı Şok Etti! Hayri’nin Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Meğer Sedat’tan Sonra…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın boşanma sonrasındaki hayatı şok içerisinde bıraktı! Hayri’nin yasak aşkı her şeyi yerle bir ederken; Sedat’tan sonraki Nalan ağızların açık kalmasına neden oldu! Doğduğundan bu yana çile içerisinde olan Nalan’a en büyük darbeyi Sedat değil, Hayri vuruyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın aşkı yavaş yavaş alevlenmeye başladı! Sedat’tan boşanacağı bilinen Nalan’ın boşanma sonrasındaki hayatı dudakları ısırttı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.