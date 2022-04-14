- 14 Nis 2022 - 15:27 G: 14 Nis 2022 - 15:38

Camdaki Kız Dizisindeki Nalan’ın Boşandıktan Sonraki Hayatı Şok Etti! Hayri’nin Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Meğer Sedat’tan Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın boşanma sonrasındaki hayatı şok içerisinde bıraktı! Hayri’nin yasak aşkı her şeyi yerle bir ederken; Sedat’tan sonraki Nalan ağızların açık kalmasına neden oldu! Doğduğundan bu yana çile içerisinde olan Nalan’a en büyük darbeyi Sedat değil, Hayri vuruyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vuruyor. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Camdaki Kız dizisinde Hayri ve Nalan’ın aşkı yavaş yavaş alevlenmeye başladı! Sedat’tan boşanacağı bilinen Nalan’ın boşanma sonrasındaki hayatı dudakları ısırttı! Peki, neler oluyor?

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14 Nis 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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