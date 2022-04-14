- 14 Nis 2022 - 16:11 G: 14 Nis 2022 - 16:12

Survivor Yarışmasında Ödül Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Ödül oyunun ifşalanmasıyla birlikte kazanan takımda ortaya çıktı. Takımların karman çorman bir hale geldiği de gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın kuralları ve algıları değiştirdiği görüldü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Gizem, Barış, Parviz ve Ayşe arasından hayallerine veda eden isim Gizem olmuştu. Kırmızı takım oyuncusu olan Gizem’in vedası ise birçok felaketin habercisi haline geldi. Sayıca giderek az kalan Ünlüler takımı bu akşam ekranlara gelecek olan ödül oyunu kazandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 16:11 Ankara- Yaşam

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