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14 Nis 2022 - 22:30

Survivor Yarışmasında Ödül ve Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey yerle bir oldu! Ödül oyunun ifşalanmasıyla birlikte kazanan takımda ortaya çıktı. Takımların karman çorman bir hale geldiği de gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın kuralları ve algıları değiştirdiği görüldü! Peki, neler oluyor?