- 14 Nis 2022 - 16:35 G: 14 Nis 2022 - 16:39

Acun Ilıcalı ve Masterchef Somer Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu; Bundan Sonra O Şefle Çalışacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şef krizi yaşanıyor! Acun Ilıcalı ve Somer Şef’in yollarını ayırdığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ise tek bir paylaşımla beraber çalışamayacaklarını dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın ise bu saatten sonra o şefle çalışacağı sosyal medyayı salladı! Peki, Somer Şefin yerine hangi isim gelecek?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması 4 sezondur başarılı bir şekilde ekranlardaki saltanatını sürdürüyor. “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasında bu yıl büyük değişikliklerin yaşanacağı önceden bilgilendirilmişti. Erkenden ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Şefin yarışmadan ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Nis 2022 - 16:35 Ankara- Yaşam

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