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14 Nis 2022 - 16:35

Acun Ilıcalı ve Masterchef Somer Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı Resmen Duyurdu; Bundan Sonra O Şefle Çalışacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Somer Şef krizi yaşanıyor! Acun Ilıcalı ve Somer Şef’in yollarını ayırdığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı ise tek bir paylaşımla beraber çalışamayacaklarını dile getirdi. Acun Ilıcalı’nın ise bu saatten sonra o şefle çalışacağı sosyal medyayı salladı! Peki, Somer Şefin yerine hangi isim gelecek?