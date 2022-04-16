- 16 Nis 2022 - 05:21 G: 16 Nis 2022 - 05:22

Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Ortaya Çıktı! O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’daki aşk skandalları bitti bu kez de Ekstra masasında başladı! Geçtiğimiz aylarda apar topar boşanan isime milyonlar şok içerisinde kaldı! İkilinin aşkları gündemi sallarken; birçok kişi ise çıkan aşk haberlerin “yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Ekstra programında yer alan isimler sözleriyle gündemi değiştiriyor. Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında yer alan iki ismin aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 05:21 Ankara- Yaşam

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