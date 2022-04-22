- 22 Nis 2022 - 19:12

Survivor Ekstra'da Gizemli Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’daki aşk skandalları bitti bu kez de Ekstra masasında başladı! Geçtiğimiz aylarda apar topar boşanan isime milyonlar şok içerisinde kaldı! İkilinin aşkları gündemi sallarken; birçok kişi ise çıkan aşk haberlerin “yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Ekstra programında yer alan isimler sözleriyle gündemi değiştiriyor. Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Ekstra programında yer alan iki ismin aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Nis 2022 - 19:12 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
Survivor Yarışması İptal Oluyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması İptal Oluyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… Acun Medya Affetmedi! mask
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı “Kovuldu!” Nisa – Barış Kavgası Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Olay Oldu… Acun Medya Affetmedi!
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var! mask
Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var!
Survivor Ekstra Programına Semih Öztürk Geri Dönüyor! O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı! mask
Survivor Ekstra Programına Semih Öztürk Geri Dönüyor! O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!” mask
Survivor Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Dayak Skandalından Sonra Ogeday Lafı 12’den Vurdu! Büyük Kavganın Fitili Ateşlendi… “Yok Artık!”
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”
Survivor Mert Öcal'ın Biricik Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı… mask
Survivor Mert Öcal'ın Biricik Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme… mask
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…
Yargı Dizisinin Final Tarihi Seyirciyi Yaktı Yıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar… mask
Yargı Dizisinin Final Tarihi Seyirciyi Yaktı Yıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…
FOX TV Bir Dizinin Daha Kalemini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Kalemini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Olay! Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Seyirciyi Şaşırttı! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Olay! Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Seyirciyi Şaşırttı! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti!
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yüreklere Acı Verdi! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yüreklere Acı Verdi! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
Survivor Yarışması İptal Oluyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması İptal Oluyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme… mask
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Dönüyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Ayrılıyor! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti! Resti Çekti... "Gidiyorum"! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Final Tarihi Seyirciyi Yaktı Yıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar… mask
Yargı Dizisinin Final Tarihi Seyirciyi Yaktı Yıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer ve Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status