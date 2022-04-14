Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar sonunda oluşturuldu! Kırmız ve Mavi takım olarak ayrılan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Gizem elenen isim olmuştu. Acun Medya’nın basına sızdırdığı bilgilere göre ağızlar açık kaldı! Paramparça aşklar, yıkılan dünyalar ve biten dostlukların ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Gizem’in elenmesi tüm dengeleri değiştirdi. Ödül oyununun ekranlara geleceği Survivor All Star yarışmasında takımlar karma haline gelince ağızlarda açık kaldı! Peki, Mavi ve Kırmızı takımda bulunan isimler kimler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.