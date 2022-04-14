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14 Nis 2022 - 22:28

Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takımlar sonunda oluşturuldu! Kırmız ve Mavi takım olarak ayrılan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Gizem elenen isim olmuştu. Acun Medya’nın basına sızdırdığı bilgilere göre ağızlar açık kaldı! Paramparça aşklar, yıkılan dünyalar ve biten dostlukların ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…