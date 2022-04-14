Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyircileri çileden çıkaran bir gelişme yaşandı! Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un hayat verdiği Derin ve Volkan’ın ateşli sevişme sahneleri seyircileri çileden çıkarttı. Birçok kişi ise bu sahnelere tepkide bulunarak; “Midemiz bulanıyor, iğrenç” yorumlarında bulundu! İşte milyonlarca kişiye televizyonları parçalattıran o sahneler…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan, entrika ve savaşın hazzı doruklara çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisindeki bir sahne ise seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.