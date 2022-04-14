Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de heyecan, entrika ve savaşın hazzı doruklara çıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisindeki bir sahne ise seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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