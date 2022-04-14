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14 Nis 2022 - 20:05

Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal fırtınaları olmamasına rağmen esiyor! Skandal bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya rest çektiğini düşündüren Mert Öcal, Twitter’ı inim inim inletti! Öyle bir şey dedi ki, resmen Ünlüler takımını yerden yere vurdu ve asla acımadı! Peki, Survivor Mert Öcal nasıl bir paylaşımda bulundu?