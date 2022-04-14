- 14 Nis 2022 - 20:05

Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal fırtınaları olmamasına rağmen esiyor! Skandal bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya rest çektiğini düşündüren Mert Öcal, Twitter’ı inim inim inletti! Öyle bir şey dedi ki, resmen Ünlüler takımını yerden yere vurdu ve asla acımadı! Peki, Survivor Mert Öcal nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir heyecanla geçiyor. Takımların karma hale geleceği gündeme bomba gibi düşerken; hangi yarışmacının hangi takımda olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Tam da bu konu hakkında şok bir paylaşım yapan Mert Öcal, Ünlüler takımına acımadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Nis 2022 - 20:05 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ekstra Programında Semih Öztürk Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Ekstra Programında Semih Öztürk Geri Döndü! Acun Ilıcalı Kovup; Kalemini Kırmıştı, Geri Döndüğü Ortaya Çıktı! Gümbür Gümbür…
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Survivor Mert Öcal’dan Skandal Sude Burcu Paylaşımı! Tüyler Ürperdi; Korkulanı Açıkladı! Instagram Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu! mask
Survivor'da Barış, Ayşe Ve Perviz Fanlarına Müjde! Eleme Potasından Kurtuldular! Survivor Gizem Bugün Adaya Veda Eden İsim Oldu!
Survivor All Star’da Kırmızı ve Mavi Takım Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar… mask
Survivor All Star’da Kırmızı ve Mavi Takım Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
Survivor Ekstra Masasında Büyük Aşk Patladı! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra Masasında Büyük Aşk Patladı! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor Yarışmasında Ödül Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Ödül Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday – Nisa Aşkı Bitti! Utanmadan 83 Milyonun Önünde Dudak Dudağa Gelmişlerdi; Son Durum Şok Etti! “Yok Artık!” mask
Survivor Ogeday – Nisa Aşkı Bitti! Utanmadan 83 Milyonun Önünde Dudak Dudağa Gelmişlerdi; Son Durum Şok Etti! “Yok Artık!”
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Çıkardı! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu! mask
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Çıkardı! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule Fizik Şov Yaptı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki… Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle… “Sude Ağlamalısın!” mask
Survivor Mert’in Aldattığı Makbule Fizik Şov Yaptı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki… Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle… “Sude Ağlamalısın!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!” mask
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!" mask
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!”
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!” mask
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!”
Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu! mask
Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu!
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir? mask
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir?
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir? mask
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?
Berfu Yenenler Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir İsimle Birbirine Girdi Ki, Sosyal Medya Yıkılıyor! Eser Yenenler Bile Darmaduman Olacak! mask
Berfu Yenenler Dur Durak Bilmiyor! Öyle Bir İsimle Birbirine Girdi Ki, Sosyal Medya Yıkılıyor! Eser Yenenler Bile Darmaduman Olacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!” mask
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!" mask
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!” mask
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!”
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!”
Müge Anlı’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Birisi Sanıyordu Ama Boşanma Aşamasında Olduğu Akılları Yerinden Etti! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Aşkı Ortaya Çıktı! Herkes Başka Birisi Sanıyordu Ama Boşanma Aşamasında Olduğu Akılları Yerinden Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status