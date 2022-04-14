Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal fırtınaları olmamasına rağmen esiyor! Skandal bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya rest çektiğini düşündüren Mert Öcal, Twitter’ı inim inim inletti! Öyle bir şey dedi ki, resmen Ünlüler takımını yerden yere vurdu ve asla acımadı! Peki, Survivor Mert Öcal nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir heyecanla geçiyor. Takımların karma hale geleceği gündeme bomba gibi düşerken; hangi yarışmacının hangi takımda olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Tam da bu konu hakkında şok bir paylaşım yapan Mert Öcal, Ünlüler takımına acımadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.