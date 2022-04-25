- 25 Nis 2022 - 11:02 G: 25 Nis 2022 - 11:58

Survivor'da 8,7 Şiddetinde Mert Öcal Depremi! Acun Ilıcalı'yı Sildi, Attı! Büyük Rest... Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert Öcal fırtınaları olmamasına rağmen esiyor! Skandal bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya rest çektiğini düşündüren Mert Öcal, Twitter’ı inim inim inletti! Öyle bir şey dedi ki, resmen Ünlüler takımını yerden yere vurdu ve asla acımadı! Peki, Survivor Mert Öcal nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir heyecanla geçiyor. Takımların karma hale geleceği gündeme bomba gibi düşerken; hangi yarışmacının hangi takımda olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Tam da bu konu hakkında şok bir paylaşım yapan Mert Öcal, Ünlüler takımına acımadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Nis 2022 - 11:02 Ankara- Yaşam

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