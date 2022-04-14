Hande Erçel’e Aşk Yaradı; Açıldı Saçıldı! Kıyafeti Olay Yarattı, Kaan Yıldırım Çılgına Dönebilir! “Hande Bu Ne Hal!” Sosyal Medya Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, nefesleri kesti! Yeni aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel’e resmen aşk yaradı! Kıyafetleri olay yaratan Hande Erçel’in açık seçik, dekolteli kıyafetlerini Kaan Yıldırım’ın çok kıskanacağına dair yorumlar geldi. Birçok kişi ise Hande Erçel’in bu pozlarına karşılık olarak; “Hande bu ne hal?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel tüm dünyaya adını duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir ilişki yaşayan Hande Erçel tam evlilik iddiaları çıktığı sırada ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’le olan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel, Kerem Bürsin’i takipten çıkarak tepkisini göstermişti. Kerem Bürsin’de çok geçmeden Hande Erçel’i hayatından çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel, öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.