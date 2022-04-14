- 14 Nis 2022 - 20:25 G: 14 Nis 2022 - 20:32

Hande Erçel’e Aşk Yaradı; Açıldı Saçıldı! Kıyafeti Olay Yarattı, Kaan Yıldırım Çılgına Dönebilir! “Hande Bu Ne Hal!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, nefesleri kesti! Yeni aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel’e resmen aşk yaradı! Kıyafetleri olay yaratan Hande Erçel’in açık seçik, dekolteli kıyafetlerini Kaan Yıldırım’ın çok kıskanacağına dair yorumlar geldi. Birçok kişi ise Hande Erçel’in bu pozlarına karşılık olarak; “Hande bu ne hal?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel tüm dünyaya adını duyurmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir ilişki yaşayan Hande Erçel tam evlilik iddiaları çıktığı sırada ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’le olan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel, Kerem Bürsin’i takipten çıkarak tepkisini göstermişti. Kerem Bürsin’de çok geçmeden Hande Erçel’i hayatından çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel, öyle bir paylaşım yaptı ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Nis 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı… mask
Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!” mask
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!" mask
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!”
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!” mask
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!”
Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu! mask
Seren Serengil Beş Parasız Kalabilir! Öyle Bir Para Hesabından Çıkacak Ki, Akıl Beyin Almıyor! Faturası Ağır Oldu!
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir? mask
Semih Saygıner Bakın Kaç Yaşında? Bilardonun Efsanesine Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Şenay Gürler İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti... Sevgilisi Şenay Gürler Kimdir?
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Uğur Yücel İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Ömer Arif Kimdir?
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir? mask
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı… mask
Survivor Mert Öcal’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! Twitter’ı İnim İnim İnletti; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Yerden Yere Vurdu, Acımadı…
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!” mask
Sadakatsiz Dizisindeki Derin ve Volkan’ın Ateşli Sahneleri Çileden Çıkarttı! “Midem Bulanıyor!” Televizyonlar Parçalandı! “İğrenç!”
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!" mask
Alişan ve Buse Varol Resmen Para Saçıyor! Servetini, Varını – Yoğunu Kuyumcuya Döküp Çıkmış! Ev Parası… "Bu Kadarı da Pes!"
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!” mask
Demet Özdemir Açıldı Saçıldı! Minicik Geceliğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki, Nefesler Kesildi! Sere Serpe Uzanıp… “Kalbimize İndirdin!”
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Mi Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İbo Show’da İsmail YK Terör Estirdi! Tozu Dumana Kattı; İzleyenler Dondu Kaldı! “Bu Kadarı da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status