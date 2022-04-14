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14 Nis 2022 - 20:25

Hande Erçel’e Aşk Yaradı; Açıldı Saçıldı! Kıyafeti Olay Yarattı, Kaan Yıldırım Çılgına Dönebilir! “Hande Bu Ne Hal!” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, nefesleri kesti! Yeni aşka yelken açtığı konuşulan Hande Erçel’e resmen aşk yaradı! Kıyafetleri olay yaratan Hande Erçel’in açık seçik, dekolteli kıyafetlerini Kaan Yıldırım’ın çok kıskanacağına dair yorumlar geldi. Birçok kişi ise Hande Erçel’in bu pozlarına karşılık olarak; “Hande bu ne hal?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…