Merve Boluğur Eski Eşi Murat Dalkılıç’ı Yerden Yere Vurdu! “Merve Sen Ne Yaptın?” Defterler Açıldı, Aldattığı Konuşuluyordu…
Son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, gündemi salladı geçti! Eski eşi Murat Dalkılıç’a gönderme yaptığı konuşulan Merve Boluğur, resmen yerden yere burdu! Binlerce kişiden “Merve sen ne yaptın” yorumlarını alan Boluğur, eski defterleri açtıkça açtı! Murat Dalkılıç’ın aldattığı iddia edilmişti ama Merve Boluğur öyle bir paylaşım yaptı ki…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, yakın zamanda ise bir şarkı çıkaracağını duyurmuştu. Gündemi sallayan Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’la boşandıktan sonra büyük bir değişimin içerisine girmişti. Halen değişimin içinde olan Merve Boluğur, sosyal medyada öyle bir şey paylaştı ki, ağızların açık kaldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.