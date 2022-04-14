Merve Boluğur Eski Eşi Murat Dalkılıç’ı Yerden Yere Vurdu! “Merve Sen Ne Yaptın?” Defterler Açıldı, Aldattığı Konuşuluyordu…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, yakın zamanda ise bir şarkı çıkaracağını duyurmuştu. Gündemi sallayan Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’la boşandıktan sonra büyük bir değişimin içerisine girmişti. Halen değişimin içinde olan Merve Boluğur, sosyal medyada öyle bir şey paylaştı ki, ağızların açık kaldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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