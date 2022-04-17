ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dört bir yanında devam eden su altyapısı çalışmaları haftanın son iş gününde de gerçekleşiyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerini açıklamış olan ASKİ, o ilçede ikamet eden vatandaşları uyarıyor. Peki, ASKİ 15 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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