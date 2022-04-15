- 15 Nis 2022 - 09:03 G: 15 Nis 2022 - 09:06

15 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Hafta boyunca gerçekleştirdiği şebeke iyileştirme çalışmalarına bugün de devam eden Başkent EDAŞ, Ankara’nın o ilçelerinde yaşayan vatandaşları yaşanacak olan elektrik kesintilerine karşı uyarıyor. Peki, 15 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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15 Nis 2022 - 09:03 - Yaşam

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