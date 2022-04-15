Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük skandallar arka arkaya patlıyor! Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekildiğini resmen duyurdu! İstanbul’da ameliyat masası ve hastane odası hazırlandığı konuşulan Adem Kılıççı, yürekleri paramparça bir halde bıraktı! Peki, Survivor Adem, evine dönüyor mu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan All Stsr’da ödül oyunu oynanmış ve kazanan takım Ünlüler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise ipleri koparan bir gelişme yaşandı! Peki, Survivor Adem yarışmadan çekilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.