Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan All Stsr’da ödül oyunu oynanmış ve kazanan takım Ünlüler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise ipleri koparan bir gelişme yaşandı! Peki, Survivor Adem yarışmadan çekilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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