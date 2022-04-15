- 15 Nis 2022 - 09:28 G: 15 Nis 2022 - 09:34

Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük skandallar arka arkaya patlıyor! Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekildiğini resmen duyurdu! İstanbul’da ameliyat masası ve hastane odası hazırlandığı konuşulan Adem Kılıççı, yürekleri paramparça bir halde bıraktı! Peki, Survivor Adem, evine dönüyor mu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan All Stsr’da ödül oyunu oynanmış ve kazanan takım Ünlüler olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise ipleri koparan bir gelişme yaşandı! Peki, Survivor Adem yarışmadan çekilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

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