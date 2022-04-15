- 15 Nis 2022 - 09:57 G: 15 Nis 2022 - 10:10

Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren Kişi Ortaya Çıktı! Seyircilerin Kanı Donacak; Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da heyecan doruklara geldi! Seray Kaya’nın hayat verdiği Cemre karakterinin cinayete kurban gittiği anlarda akıllarda tek bir soru oluştu: “Cemre’yi kim öldürdü?” Ortaya çıkan gerçekle birlikte seyirciler kanı dondu, adeta tüyleri ürperdi! Binlerce kişiye “Yok artık” dedirten detay şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak ve Anıl İlter gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Mahkum dizisinde Cemre’nin ölümü seyircilerin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Peki, Seray Kaya’nın hayat verdiği Cemre karakterinin ölümüne kim sebep oldu?

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15 Nis 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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