Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da heyecan doruklara geldi! Seray Kaya’nın hayat verdiği Cemre karakterinin cinayete kurban gittiği anlarda akıllarda tek bir soru oluştu: “Cemre’yi kim öldürdü?” Ortaya çıkan gerçekle birlikte seyirciler kanı dondu, adeta tüyleri ürperdi! Binlerce kişiye “Yok artık” dedirten detay şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak ve Anıl İlter gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Mahkum dizisinde Cemre’nin ölümü seyircilerin tüylerinin ürpermesine neden oldu! Peki, Seray Kaya’nın hayat verdiği Cemre karakterinin ölümüne kim sebep oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.