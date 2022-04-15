Burçlar, karakterlerin en iyi aynası oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, güzellikleri için yanıp tutuşan ve dış görünüşüne inanılmaz önem veren insanlar ortaya çıkarabiliyor! Peki, dış görünüşe en çok önem veren burçlar hangisidir? İşte tarz seven o burçlar…