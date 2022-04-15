- 15 Nis 2022 - 10:10 G: 15 Nis 2022 - 10:15

Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Bitiyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…

Bu sezon çok renkli geçen televizyon ekranları günden düne yeni dizilerin paylaşmasına ev sahipliği yapmaya devam ederken; bazı dizilerin de yayından kaldırılmasına tanıklı ediyor. O dizilerden biri olacağı iddia edilen Kanal 7 dizisi Yemin için ise son karar verilmiş bulunuyor. Sizde Yemin dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bu sezon çok renkli geçen televizyon ekranları günden düne yeni dizilerin paylaşmasına ev sahipliği yapmaya devam ederken; bazı dizilerin de yayından kaldırılmasına tanıklı ediyor. O dizilerden biri olacağı iddia edilen Kanal 7 dizisi Yemin için ise son karar verilmiş bulunuyor. Öte yandan Yemin dizisinin izleyicisi alacağı o haber ile adeta yıkılacağa benziyor! Peki, Yemin dizisi bitiyor mu? Yemin dizisi final mi yapıyor? Yemin dizisi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

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15 Nis 2022 - 10:10 - Dizi Haberleri

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