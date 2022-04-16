- 16 Nis 2022 - 05:37

Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…

Bu sezon çok renkli geçen televizyon ekranları günden düne yeni dizilerin paylaşmasına ev sahipliği yapmaya devam ederken; bazı dizilerin de yayından kaldırılmasına tanıklı ediyor. O dizilerden biri olacağı iddia edilen Kanal 7 dizisi Yemin için ise son karar verilmiş bulunuyor. Sizde Yemin dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bu sezon çok renkli geçen televizyon ekranları günden düne yeni dizilerin paylaşmasına ev sahipliği yapmaya devam ederken; bazı dizilerin de yayından kaldırılmasına tanıklı ediyor. O dizilerden biri olacağı iddia edilen Kanal 7 dizisi Yemin için ise son karar verilmiş bulunuyor. Öte yandan Yemin dizisinin izleyicisi alacağı o haber ile adeta yıkılacağa benziyor! Peki, Yemin dizisi bitiyor mu? Yemin dizisi final mi yapıyor? Yemin dizisi ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Nis 2022 - 05:37 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinde Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Şok Olacak! mask
Baba Dizisinde Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kapılarına Dayandı; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Seyirci Şok Olacak!
Teşkilat Dizisinde Vedalar Can Sıkıyor! Mete Başkan’dan Sonra O Başrol Oyuncu da Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Teşkilat Dizisinde Vedalar Can Sıkıyor! Mete Başkan’dan Sonra O Başrol Oyuncu da Pılını Pırtını Topladı Gidiyor! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Teşkilat Dizisi Lucas Kimdir? Öğrenince İnanmak İstemeyecek, Donup Kalacaksınız! Teşkilat Lucas'ı Suat Güzey Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Teşkilat Dizisi Lucas Kimdir? Öğrenince İnanmak İstemeyecek, Donup Kalacaksınız! Teşkilat Lucas'ı Suat Güzey Kimdir, Kaç Yaşında?
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Baş Belası Oldu! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Çoluk Çocuk İzliyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu... mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Baş Belası Oldu! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Çoluk Çocuk İzliyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Diziye Veda Ediyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Diziye Veda Ediyor! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!” mask
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor! mask
Teşkilat Dizisinden Kötü Haber Geldi! Finale Ramak Kala; Başrol Oyuncusu Ezgi Eyüpoğlu Diziye Veda Etti! Ceren Ayrılıyor; Yeni Senaryo Yazılıyor!
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak! mask
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
Mahkum Dizisinden Avukat Cemre’nin Vedası Şok Etti! Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga, Gürültü Deniyordu! Neden Ayrıldığı Açıklandı! Meğer… mask
Mahkum Dizisinden Avukat Cemre’nin Vedası Şok Etti! Sebebi Ortaya Çıktı! Kavga, Gürültü Deniyordu! Neden Ayrıldığı Açıklandı! Meğer…
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Derin Çılgına Döndü, Volkan’a Tokat Gibi Cevap Verdi! Ağızlar Yarım Metre Açık… Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Derin Çılgına Döndü, Volkan’a Tokat Gibi Cevap Verdi! Ağızlar Yarım Metre Açık… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak… mask
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!”
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama… mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir? mask
Eslem Akar Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Erdal Beşikçioğlu İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Hakim Dizisi Deniz Kimdir?
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Antalya'da Mı? Hangi Şehirde, Nerede? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Antalya'da Mı? Hangi Şehirde, Nerede? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status