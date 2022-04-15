- 15 Nis 2022 - 10:14 G: 15 Nis 2022 - 10:19

Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…

İstanbulluların ulaşım kartı olan İstanbulkart, şimdi de market alışverişlerinde geçerli olmaya başlıyor. Büyük bir kolaylık sağlayacak olan İstanbulkart, üstelik dev bir kampanya ile market alanına giriş yapıyor. Ramazan ayına özel olarak bir kampanya hazırlamış olan İstanbulkart, yapılan her alışverişe hediyeler dağıtmay ve bu sayede de vatandaşların alışverişlerini indirimli bir şekilde gerçekleştirmesini destekliyor. İşte detaylar...

İstanbulluların ulaşım kartı olan İstanbulkart, şimdi de market alışverişlerinde geçerli olmaya başlıyor. Büyük bir kolaylık sağlayacak olan İstanbulkart, üstelik dev bir kampanya ile market alanına giriş yapıyor. Ramazan ayına özel olarak bir kampanya hazırlamış olan İstanbulkart, yapılan her alışverişe hediyeler dağıtmaya ve bu sayede de vatandaşların alışverişlerini indirimli bir şekilde gerçekleştirmesini destekliyor. Peki, İstanbulkart market alışverişlerinde geçiyor mu? İstanbulkart hangi marketlerde geçiyor? İstanbulkart market alışverişinde ne kazandırıyor? İşte, detaylar…

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15 Nis 2022 - 10:14 - Yaşam

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