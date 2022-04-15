Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Geçtiğimiz yıllarda ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu ile birlikte olan Petek Ertüre, bu ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir küs bir barışık Serdar Oral ile iki yıldır birlikte olan Petek Ertüre, evlilik kararı aldı. Bu haberin üzerine magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı Petek Ertüre ve Serdar Oral çiftinin arasındaki yaş farkı da bir hayli dikkat çekti! Peki, Petek Ertüre kaç yaşında? Petek Ertüre kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Petek Ertüre’nin sevgilisi Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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