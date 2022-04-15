Aziz Dizisinde Flaş Gelişme! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti!

Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle sete ara verdiğini duyurmuştu. Bu cuma için yeniden sete girdiği öğrenilen Aziz dizisinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım’a yapılan o sürpriz, Aziz dizisine dair her şeyi ifşaladı! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz bu hafta yeni bölümü var mı? Aziz dizisi setinde neler yaşandı? İşte, detaylar…

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