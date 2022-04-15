Aziz Dizisinde Flaş Gelişme! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti!
Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle sete ara verdiğini duyurmuştu. Bu cuma için yeniden sete girdiği öğrenilen Aziz dizisinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım’a yapılan o sürpriz, Aziz dizisine dair her şeyi ifşaladı! İşte detaylar...
Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle sete ara verdiğini duyurmuştu. Bu cuma için yeniden sete girdiği öğrenilen Aziz dizisinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Murat Yıldırım’a yapılan o sürpriz, Aziz dizisine dair her şeyi ifşaladı! Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz bu hafta yeni bölümü var mı? Aziz dizisi setinde neler yaşandı? İşte, detaylar…
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15 Nis 2022 - 10:22 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.