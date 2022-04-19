- 19 Nis 2022 - 21:33

Otobüs Bilet Fiyatlarına Zam Haberi Olay Oldu! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…

Ramazan Bayramı öncesi tatilin uzatılması halinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlara, otobüs firmalarında yıkıcı bir haber geldi. Gelen akaryakıt zamlarının ardından son aylarda neredeyse iki katına çıkmış olan otobüs fiyatları bir kez daha zamlandı. Gelen son zammın ardından ise, otobüs bilet fiyatlarının güncel halleri de belli oldu. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı öncesi tatilin uzatılması halinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlara, otobüs firmalarında yıkıcı bir haber geldi. Gelen akaryakıt zamlarının ardından son aylarda neredeyse iki katına çıkmış olan otobüs fiyatları bir kez daha zamlandı.

Gelen son zammın ardından ise, otobüs bilet fiyatlarının güncel halleri de belli oldu. Peki, otobüs fiyatlarına zam mı geldi? Otobüs fiyatları değişti mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy otobüs fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum otobüs fiyatları…

ANKARA  OTOBÜS FİYATLARI

ERZURUM Van Tur 300 Tl - Van Gölü 300 TL Esadaş - 340 TL - Doğu Kars 270 TL

İSTANBUL Huzur 150 TL- Anka 140 TL - Gülaras 150 TLİnan 159 TL Astur 180 TL

İZMİR Pamukkale:249 TL - Lüks Karadeniz:180 TL Kamil Koç: 249 TL Kamberoğlu: 190 TL

BURSA O ses:90 TL - Tokat Seyahat: 99 TL - Lüks Yalova 170 TL - İnan110 TL

DİYARBAKIR Diyarbakır Star 300 TL - Özel Diyarbakır 400 TL - Özlem Batman 300 TL - Can Diyarbakır 300 TL

ANTALYA Ulusoy;220 TL - Metro 250 TL - Kamil Koç 279 TL - Lüks Karadeniz 190 TL Nilüfer : 170 TL

MUĞLA Ulusoy 270 TL - Pamukkale 300 TL - Isparta TUR 280 TL - Kamil KOç 299 TL

ÇORUM Özgül 110 TL - Erova 118 TL - Ulusoy 119 TLNiksarkale 119 TLAmasya Tur 120 TL

YOZGAT Sivas Tur 150 TL - Kamil Koç 180 TL - Huzur 180 TL - Gülen 180 TL

ESKİŞEHİR O Ses 70 TL - Tokat Seyahat 70 TL - İnan Turizim 100 TL - Seç 80 TL

MERSİN Lüks Mersin 200 TL Kamil Koç 200 TL -As Adana 200 TL - Villa Turizim 200 TL

ADANA Varan: 239 TL - As Adana 280 TL - Ben Turizm 160 TL - Özlem Adana 200 TL

TRABZON Ulusoy 300 TL - Kamberoğlu 280 TL - Metro 300 TL - Lüks Karadeniz 300 TL

ORDU Metro 260 TL -Kamil Koç 260 TL - Ulusoy 260 TL

KARS Aras 300 TL - Doğu Kars 300 TL - Iğdırlı Turizm 350 TL

19 Nis 2022 - 21:33 - Yaşam

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