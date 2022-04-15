Otobüs Fiyatlarına Üç Kat Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…

Ramazan Bayramı öncesi tatilin uzatılması halinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlara, otobüs firmalarında yıkıcı bir haber geldi. Gelen akaryakıt zamlarının ardından son aylarda neredeyse iki katına çıkmış olan otobüs fiyatları bir kez daha zamlandı. Gelen son zammın ardından ise, otobüs bilet fiyatlarının güncel halleri de belli oldu. Peki, otobüs fiyatlarına zam mı geldi? Otobüs fiyatları değişti mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy otobüs fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum otobüs fiyatları…