- 15 Nis 2022 - 10:25 G: 15 Nis 2022 - 10:30

Otobüs Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…

Ramazan Bayramı öncesi tatilin uzatılması halinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlara, otobüs firmalarında yıkıcı bir haber geldi. Gelen akaryakıt zamlarının ardından son aylarda neredeyse iki katına çıkmış olan otobüs fiyatları bir kez daha zamlandı. Gelen son zammın ardından ise, otobüs bilet fiyatlarının güncel halleri de belli oldu. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı öncesi tatilin uzatılması halinde seyahat gerçekleştirecek olan vatandaşlara, otobüs firmalarında yıkıcı bir haber geldi. Gelen akaryakıt zamlarının ardından son aylarda neredeyse iki katına çıkmış olan otobüs fiyatları bir kez daha zamlandı. Gelen son zammın ardından ise, otobüs bilet fiyatlarının güncel halleri de belli oldu. Peki, otobüs fiyatlarına zam mı geldi? Otobüs fiyatları değişti mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy otobüs fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum otobüs fiyatları…

15 Nis 2022 - 10:25 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün… mask
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL'ye Düştü! Tarım Kredi Market'te Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Güncel Yağ Fiyatları mask
5 Litre Ayçiçek Yağı 129 TL'ye Düştü! Tarım Kredi Market'te Depo Ve Raflar Ayçiçek Yağı Stoklarıyla Doldu! İşte Son Güncel Yağ Fiyatları
Migros Market Yağ Fiyatları Dibe Düştü! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatları Dibe Düştü! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Raflara Dizildi! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
A101 Market Zamlara Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyatına Düştü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Zamlara Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Resmen Yarı Fiyatına Düştü! “Koşun, Alın!”
Tüm Emekli Vatandaşa Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
Tüm Emekli Vatandaşa Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Dibe İnecek! İşte LPG, Motorin ve Benzin Güncel Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Dibe İnecek! İşte LPG, Motorin ve Benzin Güncel Fiyatları…
Memurlar, Emekliler, Asgari Ücretlilere Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! mask
Memurlar, Emekliler, Asgari Ücretlilere Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına İndirim Sinyali! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu? mask
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına İndirim Sinyali! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu?
Sigaraya Yeni Zam Geldi Mi? Sigaraya Zam Gelecek Mi, Zam Var Mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 15 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya Yeni Zam Geldi Mi? Sigaraya Zam Gelecek Mi, Zam Var Mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte 15 Nisan Güncel Sigara Fiyatları!
Sigaraya yeni zam sinyali! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Sigaraya yeni zam sinyali! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Otobüs Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları… mask
Otobüs Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
Aziz Dizisinde Flaş Gelişme! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti! mask
Aziz Dizisinde Flaş Gelişme! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti!
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün… mask
Milyonlarca Vatandaşa Çok Büyük Müjde Geldi! Bim, A101 Ve ŞOK’ta Bedava Ürün… 50 TL! Tam 14 Milyon Kişi Yararlanacak! Son 15 Gün…
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Bitiyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak… mask
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Bitiyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…
Dış Görünüşe En Çok Önem Veren Burçlar Hangisidir? İşte Tarz Seven O Burçlar… mask
Dış Görünüşe En Çok Önem Veren Burçlar Hangisidir? İşte Tarz Seven O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status