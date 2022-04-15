- 15 Nis 2022 - 22:02

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Nispet Yaptı! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den eski aşkı Kerem Bürsin’e büyük tokat geldi! İkilinin yeniden barıştıkları konuşuluyordu ama o isimle sarmaş dolaş halleri ağızların açık kalmasına neden oldu! Binlerce kişi tarafından “Yazık ettiniz” yorumlarını alan Hande Erçel, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizinin ilk sezonunun sona ermesiyle birlikte bir tatile çıkmışlardı. İkili Maldivler’de tatil yapmış; dönüştü ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. Hande Erçel ise bu görüntüler sonrasında Kerem Bürsin’le sevgili olduklarında açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin’le ayrılan Hande Erçel’in şok bir görseli ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Nis 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!” mask
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor… mask
Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor…
Kaan Yıldırım’ın Aşkı Hande Erçel ve Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu Birbirine Girdi! Sosyal Medya Ayaklandı; Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kaan Yıldırım’ın Aşkı Hande Erçel ve Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu Birbirine Girdi! Sosyal Medya Ayaklandı; Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Defteri Kapandı! “Rezil Ettiniz!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Eski Eşinin Eski Sevgilisinin Babasıyla… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Defteri Kapandı! “Rezil Ettiniz!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Eski Eşinin Eski Sevgilisinin Babasıyla… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Yeni Haber! Hızır Reis Oktay Kaynarca Açıkladı.. EDHO Senaryosu Yeniden Yazılıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Yeni Haber! Hızır Reis Oktay Kaynarca Açıkladı.. EDHO Senaryosu Yeniden Yazılıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Hangi Hastanede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor! mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Hangi Hastanede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!
Sigaraya Büyük Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu? mask
Sigaraya Büyük Zam Geldi! Sigara Fiyatları Değişti Mi? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? 14 Nisan Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status