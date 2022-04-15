- 15 Nis 2022 - 10:24 G: 15 Nis 2022 - 10:35

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den eski aşkı Kerem Bürsin’e büyük tokat geldi! İkilinin yeniden barıştıkları konuşuluyordu ama o isimle sarmaş dolaş halleri ağızların açık kalmasına neden oldu! Binlerce kişi tarafından “Yazık ettiniz” yorumlarını alan Hande Erçel, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, dizinin ilk sezonunun sona ermesiyle birlikte bir tatile çıkmışlardı. İkili Maldivler’de tatil yapmış; dönüştü ise ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. Hande Erçel ise bu görüntüler sonrasında Kerem Bürsin’le sevgili olduklarında açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin’le ayrılan Hande Erçel’in şok bir görseli ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

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