- 15 Nis 2022 - 22:03

Survivor All Star Yarışmasında Olaylar Bürüdü! Saç – Baş, Tokatlı Kavga Şok Etti! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametin çağrısı yapılmaya başlandı. İki ismin, saç baş hatta tokatlı kavgasına ramak kaldığı ortaya çıkarken; bombanın fitili de ateşlendi. Diskalifiyenin ucuna gelecekleri olan bu kavgaya Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi de dahil olunca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verilmişti. Oyun sırasında yaşanan bir gerginlikse dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Nis 2022 - 22:03 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Alevlendi! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Alevlendi! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasında Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Canlı Yayın Demediler, Acun Ilıcalı’yı Gözleri Bile Görmedi! “Yok Artık!” mask
Survivor All Star Yarışmasında Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Canlı Yayın Demediler, Acun Ilıcalı’yı Gözleri Bile Görmedi! “Yok Artık!”
Survivor Sude ve Mert Öcal Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı… mask
Survivor Sude ve Mert Öcal Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk İfşa Oldu! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk İfşa Oldu! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasında Ödül ve Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi! mask
Survivor Yarışmasında Ödül ve Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi!
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Sedat'ın Evliliği Bitti! Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Sedat'ın Evliliği Bitti! Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor…
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Nispet Yaptı! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!” mask
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Nispet Yaptı! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!” mask
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor… mask
Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor All Star Yarışmasında Olaylar Bürüdü! Saç – Baş, Tokatlı Kavga Şok Etti! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! mask
Survivor All Star Yarışmasında Olaylar Bürüdü! Saç – Baş, Tokatlı Kavga Şok Etti! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı!
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Nispet Yaptı! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!” mask
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Nispet Yaptı! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren O İsim Belli Oldu! Seyirciler Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti! Acun Ilıcalı Acı Haberi Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Yeni Haber! Hızır Reis Oktay Kaynarca Açıkladı.. EDHO Senaryosu Yeniden Yazılıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyicisine Yeni Haber! Hızır Reis Oktay Kaynarca Açıkladı.. EDHO Senaryosu Yeniden Yazılıyor! Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status