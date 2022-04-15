Survivor All Star Yarışmasında Olaylar Bürüdü! Saç – Baş, Tokatlı Kavga Şok Etti! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametin çağrısı yapılmaya başlandı. İki ismin, saç baş hatta tokatlı kavgasına ramak kaldığı ortaya çıkarken; bombanın fitili de ateşlendi. Diskalifiyenin ucuna gelecekleri olan bu kavgaya Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi de dahil olunca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verilmişti. Oyun sırasında yaşanan bir gerginlikse dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.