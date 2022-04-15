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15 Nis 2022 - 10:49

Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametin çağrısı yapılmaya başlandı. İki ismin, saç baş hatta tokatlı kavgasına ramak kaldığı ortaya çıkarken; bombanın fitili de ateşlendi. Diskalifiyenin ucuna gelecekleri olan bu kavgaya Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi de dahil olunca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…