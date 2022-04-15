- 15 Nis 2022 - 10:49 G: 15 Nis 2022 - 10:57

Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kıyametin çağrısı yapılmaya başlandı. İki ismin, saç baş hatta tokatlı kavgasına ramak kaldığı ortaya çıkarken; bombanın fitili de ateşlendi. Diskalifiyenin ucuna gelecekleri olan bu kavgaya Nisa Bölükbaşı’nın sevgilisi de dahil olunca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verilmişti. Oyun sırasında yaşanan bir gerginlikse dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 10:49 Ankara- Yaşam

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