Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız’da Nalan, Hayri’ye olan aşkın içinde kavrulmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın vermiş olduğu karar ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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