Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın kararı dengeleri değiştirdi! Sedat’tan boşanmaya karar veren Nalan, Koroğlu konağını ayağa kaldırdı! Rafet Koroğlu ise duydukları karşısında adeta yıkıldı! Milyonların tüyleri ürperirken; dengelerde değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız’da Nalan, Hayri’ye olan aşkın içinde kavrulmaya başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın vermiş olduğu karar ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.