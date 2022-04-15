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15 Nis 2022 - 22:04

Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Gündem Oldu! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı geçti. Minicik bir etek giyerek bacak şov yapan güzel oyuncu; alev alev yaktı! Sıcakları bastıran güzel oyuncaya hayranları ise “Yaktın bizi Serenay” yorumlarında bulundular! İncecik belini kanıtlayan Serenay Sarıkaya, görenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…